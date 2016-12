Door: Redactie − 27/12/16, 05:38

Een toestel van Jet Airways met 161 mensen aan boord, dat wilde opstijgen voor een vlucht naar Mumbai in India, is vanochtend van de startbaan op de Dabolim-luchthaven in Goa geschoven. Daarbij raakten zo'n 15 passagiers gewond, zo meldt The Guardian.

De passagiers werden veilig geëvacueerd, maar de luchthaven blijft gesloten tot 12.30 uur vanmiddag. In een verklaring liet Jet Airways weten dat enkele passagiers verwondingen opliepen tijdens de evacuatie en dat ze medisch worden verzorgd. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet bekend. De maatschappij meldde dat er 154 passagiers en zeven bemanningsleden aan boord waren.



Over de oorzaak van het incident is nog geen duidelijkheid.