Door: Redactie − 26/12/16, 10:25

© reuters. Russische schepen zijn ter plekke op de plaats waar het vliegtuig neerstortte in de Zwarte Zee.

De zoektocht naar wrakstukken en slachtoffers van het vliegtuigongeluk in de Zwarte Zee gaat door. Meer dan drieduizend mensen doorzoeken met hulp van helikopters, vliegtuigen en schepen de omgeving. De kans dat er nog overlevenden zijn, wordt uitgesloten.

BREAKING: Military plane carrying some 70 people disappears from radar after taking off from the Russian city of Sochi - RIA — BNO News (@BNONews) Sun Dec 25 00:00:00 MET 2016

Het Russische militaire vliegtuig van het type Tupolev TU-154 was onderweg van Sotsji naar Latakia in Syrië. Na een tussenstop te hebben gemaakt in Sotsji, verdween het toestel twee minuten na opstijgen van plotseling van de radar en stortte neer.



Alle 92 inzittenden van het toestel zijn om het leven gekomen. Daaronder ook een geliefd militair koor. Vladimir Poetin twitterde dat morgen een dag van nationale rouw is Rusland.



Het vliegtuig is volgens de eerste data gecrasht door een technische storing of een fout van de piloot, zegt Russisch persbureau RIA op basis van een anonieme bron binnen de veiligheidsdiensten. Er zou geen noodsignaal zijn verzonden. Volgens Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov is het nog te vroeg om te zeggen wat de oorzaak van de crash is.



In het toestel zaten onder meer 64 zangers, dansers en andere leden van het beroemde Alexandrov Ensemble, het officiële en koor van de Russische strijdkrachten. Het koor was op naar de Russische hoofdbasis Hemeimeem in Syrië om een nieuwjaarsconcert te geven. Daarnaast zaten er negen journalisten, militairen en bemanningsleden in het toestel.



Ook Elizaveta Glinka, ook bekend als Dr. Lisa, stond op de passagierslijst. Glinka is in Rusland beroemd om haar hulp aan oorlogsslachtoffers en ontving recentelijk nog een Russische onderscheiding voor haar werk uit handen van president Poetin. Glinka was lid van de Presidentiële Raad voor Mensenrechten die de Russische president van advies voorzag.



Ook identiteitspapieren die toebehoorden aan verschillende passagiers zijn door de Russische autoriteiten aangetroffen in de omgeving waar het vliegtuig neerstortte. Zes schepen van de Russische marine zijn onderweg naar de plek, om met meer dan honderd duikers en een mini-onderzeeër te zoeken naar overblijfselen.



Viktor Ozerov, een hoge overheidsfunctionaris die betrokken is bij Defensie, zei tegen Russische media dat de crash wellicht heeft kunnen gebeuren door technische problemen aan boord. Een terroristische aanslag sluit hij uit, omdat het om een toestel van het Russische leger ging.



Het toestel dat neerstortte werd gebouwd in 1983, onderging dit jaar nog groot onderhoud en werd bestuurd door een ervaren piloot, schreef het Russische ministerie van Defensie in een verklaring.



Het Russische leger ondersteunt de Syrische president Bashar al-Assad in de burgeroorlog in Syrië. De Russische president Vladimir Poetin uitte zijn 'diepste medeleven' aan de nabestaanden van de slachtoffers en roept zijn regering op een onderzoekscommissie naar de oorzaak van de crash in te stellen. Poetin heeft 26 december uitgeroepen tot dag van nationale rouw.



Lees hier meer over het Alexandrov Ensemble, het officiële koor van de Russische strijdkrachten.