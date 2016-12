25/12/16, 19:02 − bron: ANP

© epa. Ruim 50.000 inwoners van Augsburg moeten hun woning verlaten op Eerste Kerstdag.

Evacuatie Voor 54.000 inwoners van de Zuid-Duitse stad Augsburg nam Eerste kerstdag een iets andere wending. Zij zagen zich genoodzaakt Kerst ergens anders te vieren, omdat een Britse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog, die in het centrum van de stad lag, onschadelijk gemaakt moest worden.

Het betrof de grootste evacuatie in Duitsland sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het ging om een bijzonder zware bom van 1,8 ton, die bij bouwwerkzaamheden in het centrum van Augsburg werd ontdekt.



Twee deskundigen begonnen om 15.00 uur met hun missie, en pas na vier uur konden ze verklaren dat de bom onschadelijk is. Het explosief moest wel onschadelijk wordem gemaakt, omdat de ruim zeventig jaar oude bom open en bloot lag.



Inwoners werden op zes plaatsen opgevangen, maar de meesten zijn naar familie of vrienden gegaan. Velen hadden hun woningen al op kerstavond verlaten. Onder meer in het stadion van voetbalclub FC Augsburg, scholen en gymzalen konden mensen terecht voor een versnapering of een spelletje.



Vrijdag werd al begonnen met de evacuatie van een ziekenhuis en een aantal zorgcentra.