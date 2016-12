Bewerkt door: redactie − 24/12/16, 06:01 − bron: ANP

© epa. Marillyn Hewson

Zijn twitter-tirades lijken Donald Trump geen windeieren te leggen. Nadat eerder Boeing al door de knieën was gegaan en akkoord gaat met een verlaging van de prijs, was het nu de beurt aan de fabrikant van het F-35 gevechtsvliegtuig, beter bekend als de Joint Strike Fighter (JSF). Marillyn Hewson, president-directeur van Lockheed Martin Corp, zegde vrijdag toe de productiekosten van het toestel omlaag te brengen.

Based on the tremendous cost and cost overruns of the Lockheed Martin F-35, I have asked Boeing to price-out a comparable F-18 Super Hornet! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Thu Dec 22 00:00:00 MET 2016

Dat deed ze een dag nadat aankomend president Donald Trump op Twitter kritiek had geuit op de hoge kosten van de JSF. Hewson had vrijdag een gesprek met Trump en hoorde zijn boodschap over de noodzakelijke kostenreductie 'luid en duidelijk', aldus de president-directeur. 'Ik gaf hem mijn persoonlijke toezegging de kosten ambitieus omlaag te brengen.'



Trump suggereerde donderdag in een twitterbericht dat een eerder geproduceerd model van concurrent Boeing een goedkoper alternatief zou zijn voor de JSF. 'Uitgaande van de enorme kosten en kostenoverschrijdingen van de Lockheed Martin F-35, heb ik Boeing gevraagd om een aangepaste prijs voor de vergelijkbare F-18 Super Hornet', meldde Trump, die woensdag een ontmoeting had met zowel de leiding van Lockheed Martin als die van Boeing.



Geen vergelijking

De F-18 behoort tot een oudere generatie gevechtsvliegtuigen en mist de geavanceerde stealth-technologie, die vliegtuigen moeilijker te zien maakt op de radar. Om die reden beschouwen de meeste defensie-analisten de F-35 van Lockheed en de F-18 van Boeing niet als vergelijkbare toestellen.



Een Amerikaanse regeringsmedewerker zei dat het onmogelijk is de bedoeling van Trumps opmerking in te schatten, gezien het grote belang van de stealth-technologie in de wapenwedloop met de gemoderniseerde strijdkrachten van onder meer China en Rusland.