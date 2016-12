24/12/16, 05:31 − bron: Belga

© epa.

Europa moet zijn deuren niet gaan sluiten voor mensen die uit oorlogsgebieden vluchten, vindt Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Jüncker. Hij verzet zich zaterdag in de kranten van de Duitse Funke-Mediengruppe tegen een koerswijziging binnen de Europse vluchtelingenpolitiek.

De Luxemburger keert zich tegen een 'retoriek van uitsluiting' en roept op vluchtelingen niet automatisch te verdenken van terrorisme. 'Onze waarden, onze manier van samenleven in vrijheid en met elkaar in alle openheid is het beste wapen tegen de terreur', aldus Juncker.



Juncker deed zijn uitspraken naar aanleiding van de aanslag van maandag op een kerstmarkt in de Duitse hoofdstad Berlijn, waarbij 12 mensen om het leven kwamen. Hij roept op tot een intensievere samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie.



'In een tijd waarin terroristen niet worden tegengehouden door landsgrenzen, is de nationale binnenlandse politiek niet meer voldoende', zei hij. Het doel moet zijn om 'informatie, met name in de Schengenzone, beter uit te wisselen, achterpoortjes voor terroristen te sluiten en hun financiële bronnen droog te leggen', aldus Juncker, die daaraan toevoegt dat de Europese Commissie daartoe ook concrete voorstellen heeft ingediend.