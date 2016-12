24/12/16, 03:44 − bron: ANP, Belga

© reuters. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een reeks diplomatieke stappen aangekondigd tegen de landen die de VN-resolutie tegen de bouw van Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever hebben gesteund en met wie Israël diplomatieke relaties heeft.

Volgens het kabinet van de premier, heeft hij de ambassadeurs in Nieuw-Zeeland en Senegal direct teruggeroepen voor overleg. Daarnaast heeft hij opdracht gegeven om het geplande bezoek van de Senegalese minister van Buitenlandse Zaken aan Israël te annuleren, en wil hij alle hulpprogramma's voor Senegal stop zetten.



De ontwerpresolutie, die vrijdag door de Veiligheidsraad werd aangenomen, werd ingediend door Nieuw-Zeeland, Senegal, Maleisië en Venezuela. Israël heeft geen diplomatieke betrekkingen met Venezuela en Maleisië, waardoor enkel Senegal en Nieuw-Zeeland door de Israëlische maatregelen worden getroffen.



In de steek gelaten

Netanyahu liet in een eerdere reactie al weten dat Israël de resolutie verwerpt en er zich niet aan zal houden. Het voelt zich ook door de VS zwaar in de steek gelaten omdat die weigerden hun veto over de resolutie uit te spreken. 'De regering van Obama heeft niet alleen nagelaten Israël te beschermen tegen deze bendevorming in de VN, ze spande er achter de schermen mee samen', aldus Netanyahu.



Volgens Obama's vice-veiligheidsadviseur Ben Rhodes was de stemonthouding echter geen wraak op Netanyahu, zo zei hij vrijdag in een interview met CNN. 'Het beleid van de VS is al decennialang gekant tegen de nederzettingen. De reden dat we deze stap nu namen is omdat we de afgelopen jaren een versnelling in de groei van de nederzettingen hebben gezien. Als deze trend zich doorzet wordt de tweestatenoplossing onmogelijk', aldus Rhodes.

Reactie Palestijnen

De leider van de Palestijnse autoriteit, de Palestijnse Bevrijdingsbeweging PLO, Hamas en de Islamitische Jihadbeweging in Palestina hebben de resolutie vrijdagavond als een historische zege gevierd. Ze beschouwen de uitkomst als 'een harde klap in het gezicht' voor Israël en zijn kolonisatiepolitiek, zei een woordvoerder van president Mahmud Abbas.



De duidelijke stellingname door de VN is volgens de Palestijnen een bewijs dat de internationale gemeenschap voorstander is van twee staten om de problemen in dit deel van het Nabije Oosten op te lossen. De voormalige chef van de onderhandelingsdelegatie Saeb Erekat noemde het besluit van de Raad een 'belangrijke overwinning voor de hoop en de vrede'.