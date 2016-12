Bewerkt door: redactie − 23/12/16, 02:56 − bron: ANP

© anp. De kerstmarkt bij winkelcentrum CentrO in Oberhausen.

Speciale eenheden van de politie hebben in Duisburg twee mannen opgepakt die plannen hadden om een aanslag op winkelcentrum CentrO in Oberhausen te plegen. In welk stadium de plannen zich bevonden, is nog niet duidelijk.

+++EIL+++ #Polizei vereitelt möglicherweise #Terror-Anschlag auf #Centro in #Oberhausen, 2 Brüder (28, 31) aus Kosovo von SEK überwältigt! pic.twitter.com/I4Nkdcqta7 — Frank Schneider (@chefreporterNRW)

Het gaat om twee broers van 28 en 31 jaar oud die zijn geboren in Kosovo, zo meldde de politie in de nacht van donderdag op vrijdag. CentrO is met meer dan 250 winkels het grootste winkelcentrum in Duitsland. Het ligt ten noorden van Düsseldorf, op zo'n 40 kilometer van de Nederlandse grens. Op de kerstmarkt komen ook veel Nederlandse dagjesmensen af.



'Op dit moment wordt koortsachtig onderzocht hoe ver de voorbereidingen gevorderd zijn en of er meerdere personen bij betrokken zijn', liet de politie weten. Meer informatie willen de autoriteiten nog niet geven. Het is niet duidelijk of met de arrestaties een daadwerkelijke aanslag is voorkomen.



Eerder op de dag was de politie na informatie van veiligheidsdiensten met veel mankracht uitgerukt naar het winkelcentrum en de nabijgelegen kerstmarkt. Agenten waren zowel in burger als in uniform aanwezig. Na de sluiting van de winkels en de kerstmarkt rond 22.00 uur 's avonds vertrok een groot deel van de politie.



Bij een aanslag in Berlijn, eerder deze week, kwamen twaalf mensen om het leven een raakten nog eens 48 personen gewond. Een vrachtauto reed in op een drukbezochte kerstmarkt. De vermoedelijke dader is nog voortvluchtig. Of de arrestaties in Duisburg te maken hebben met de aanslag in Berlijn, is niet bekendgemaakt.