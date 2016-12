22/12/16, 01:35 − bron: Belga

© epa. De Air Force One

De baas van het Amerikaans lucht-en ruimtevaartbedrijf Boeing heeft woensdag aan toekomstig president Donald Trump beloofd dat hij het nieuwe presidentiële vliegtuig zal leveren voor 'minder dan 4 miljard dollar'. Eerder had Trump ermee gedreigd de bestelling te annuleren omdat hij het toestel te duur vond.

Woensdag zat Trump samen met CEO Dennis Muilenburg aan tafel om de kostprijs van het nieuwe presidentiële vliegtuig te bespreken. 'De focus van Boeing is erop gericht dat we de beste capaciteit kunnen verzekeren, dat onze president veilig is, dat we de nationale veiligheid beschermen, en dat we dat op een betaalbare manier doen', zei Muilenburg na afloop.



Eerder deze maand zei Trump dat hij het prijskaartje van de nieuwe Air Force One 'belachelijk' vond. 'Boeing bouwt een gloednieuwe 747 Air Force One voor toekomstige presidenten, maar de kosten swingen de pan uit, meer dan 4 miljard dollar', klonk het op Twitter. 'Annuleer de bestelling!'



'Net een dans'

Na de vergadering van woensdag zei Trump dat hij via de gesprekken de kostprijs van het programma naar beneden wil krijgen, en dat hij binnenkort ook zal samenzitten met de baas van Lockheed Martin over de F-35-gevechtsvliegtuigen. 'We beginnen net, het is een dans', zei de Republikein. 'Het is een beetje een dans. Maar we gaan de kosten naar beneden krijgen en we gaan dat op een prachtige manier doen.'



Begin dit jaar kondigde het Pentagon (het Amerikaanse ministerie van Defensie) Boeing aan voor de bouw van twee nieuwe presidentiële vliegtuigen. Die moeten de huidige twee Air Force One-toestellen vervangen die sinds begin jaren negentig in dienst zijn. Ze zouden begin 2024 in gebruik genomen worden.