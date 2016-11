30/11/16, 05:08 − bron: Belga

© epa.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vanochtend tijdens een spoedvergadering bijeen om de erbarmelijke situatie in Oost-Aleppo te bespreken. Frankrijk heeft het initiatief genomen tot de vergadering, zo melden diplomaten.

De vijftien ambassadeurs van de Veiligheidsraad zullen een stand van zaken krijgen over de situatie in Aleppo van een verantwoordelijke voor de humanitaire operaties van de VN en van de VN-gezant voor Syrië Staffan de Mistura.



Duizenden burgers zijn op de vlucht geslagen. Volgens het Internationale Rode Kruis gaat het om bijna 20.000 burgers in de afgelopen 72 uur. Zij proberen te ontkomen aan de gevechten en bombardementen in het door de rebellen gecontroleerde oosten van Aleppo, nu het Syrische regime snel vooruitgang boekt op de rebellen.



Massamoord

De VN veroordeelden dinsdag de hel waarin de burgers terecht zijn gekomen. 'Frankrijk en zijn partners mogen niet stil blijven nu een van de grootste massamoorden van burgers sinds de Tweede Wereldoorlog aan de gang lijkt te zijn', aldus de Franse ambassadeur bij de VN François Delattre.



Zijn Britse collega Matthew Rycroft roept het Syrische regime en Rusland op om de bombardementen te stoppen en de humanitaire hulp toe te laten. Rycroft bevestigde dat de VN een plan hebben om hulpmiddelen tot bij de inwoners van Oost-Aleppo te krijgen en om de gewonden te evacueren, en stelde dat de oppositie het plan heeft goedgekeurd. 'Ik vraag dus aan Rusland om ervoor te zorgen dat het Syrische regime akkoord gaat.'