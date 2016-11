30/11/16, 04:29 − bron: ANP

© epa. De Rudna-kopermijn

Bij een aardbeving in Polen zijn twee doden gevallen. Ook worden zeker zes mensen vermist. Dat meldt het staatspersbureau PAP.

De beving met een kracht van 4.4 op de schaal van Richter en slechts tien kilometer onder het aardoppervlak, vond plaats bij de Rudna-mijn in het zuidwesten van Polen. Door de aardbeving is de mijn ingestort.



Een woordvoerder van het mijnbedrijf meldde dat zestien mensen in het gevarengebied aan het werk waren. Negen mensen konden geëvacueerd worden, van wie er een later overleed. Een andere dode is gevonden onder het puin. Drie zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht maar zijn niet in levensgevaar.



De Rudna is een kopermijn in beheer van de Poolse overheid. Rond negen uur dinsdagavond was de beving voor het eerst opgemerkt door de United States Geological Survey. Poolse autoriteiten hebben het zelfs over een diepte van slechts 1500 meter onder de grond.