Bij bosbranden in de Amerikaanse staat Tennessee zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. Dat melden de plaatselijke autoriteiten. Meer dan 14.000 mensen zijn op de vlucht voor het vuur.

Volgens de gouverneur van Tennessee, Bill Haslam, is de bosbrand aan de rand van het Great Smoky Mountains Park de grootste brand in de staat in de laatste honderd jaar. Tientallen woningen werden vernield en duizenden inwoners van Gatlinburg, Pigeon Forge en Sevier County moesten hun huizen al uit.



Naast de drie dodelijke slachtoffers moesten veertien mensen voor behandeling overgebracht worden naar het ziekenhuis, aldus NBC News op zijn website. Drie van hen verkeren in kritieke toestand.



De burgemeester van Sevier County, Larry Waters, liet tijdens een persconferentie weten dat de reddingswerkers nog niet alle getroffen gebieden hebben kunnen bereiken. 'We bidden dat er niet meer dodelijke slachtoffers vallen.'



Extreme droogte en wind

Medewerkers van het nationale park schreven op Facebook dat de brand die zondagnacht uitbrak snel groter wordt door de extreme droogte en krachtige wind. 'Het vuur breidt zich snel uit', zei Dana Soehn van de National Park Service op de zender WATE-TV.



Een groot probleem zijn de vele omvallende bomen, die elektriciteitsleidingen afrukken waardoor de hele regio zonder stroom is komen te zitten. 'Dit is en brand voor de geschiedenisboeken', aldus de brandweerchef van Gatlinburg, Greg Miller. 'We hebben hier nog nooit zoiets meegemaakt. Maar het ergste is nu voorbij.'