Bewerkt door: redactie − 30/11/16, 00:56 − bron: ANP, Belga

© reuters. Steven Mnuchin, Trump's beoogde minister van Financiën.

Hollywoodfinancier Steven Mnuchin wordt de nieuwe minister van Financiën in het kabinet van Donald Trump. Dat meldt de New York Times die zich beroept op bronnen dicht bij het presidentiële overgangsteam. Dinsdag werd al bekend dat Tom Price minister van Gezondheidszorg gaat worden.

De benoeming van Mnuchin als minister in de de regering van Trump zou woensdag officieeel bekend worden gemaakt. Zijn naam ging al langer rond.



Mnuchin was de financiële man in het campagneteam van Donald Trump en heeft carrière gemaakt als financier in Hollywood en Wall Street. Hij begon zijn loopbaan als investeerder bij Goldman Sachs waar hij partner werd. Daarna zette hij zijn eigen beleggingsfonds op. Zo financierde hij films als X-Men en Avatar.



De keuze van Trump voor Mnuchin is vooral opmerkelijk omdat de Republikein in zijn campagne zich fel had gekeerd tegen de CEO van Goldman Sachs die hij zag als de personificatie van een globale elite die 'onze arbeiders heeft bestolen".

'President-Elect Donald J. Trump Nominates Elaine Chao as Secretary of the Department of Transportation'https://t.co/5FMGdhAZxB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Tue Nov 29 00:00:00 MET 2016

Minister van Vervoer

Trump heeft de benoeming nog niet officieel bekend gemaakt. Dat deed hij wel met de minister van Transport. Dat wordt Elaine Chao, zo twitterde Trump. Chao was viceminister van Transport onder ex-president George H.W. Bush en minister van Werk onder George W. Bush.



In een officiële verklaring prees Trump Chao's deskundigheid en leiderschap. 'Haar ervaring is van onschatbare waarde in onze missie om de infrastructuur weer op te bouwen', aldus Trump.



Volgens Amerikaanse media zou Trump bovendien Wilbur Ross gekozen hebben als minister van Handel. De miljardair is eveneens een voormalige bankier en investeerder. Hij heeft zijn reputatie opgebouwd door falende bedrijven er weer bovenop te helpen in verschillende economische sectoren. Hij was net als Mnuchin een adviseur van Trump tijdens zijn campagne.