Bewerkt door: redactie − 29/11/16, 05:54 − bron: ANP

© ap. Jovenel Moise.

Zakenman en bananenexporteur Jovenel Moise heeft in de eerste ronde van de Haïtiaanse presidentsverkiezingen de meeste stemmen gekregen. Dat blijkt uit de voorlopige uitslagen bekendgemaakt door de kiesraad.

© ap. Een brandende poster met een afbeelding van Jovenel Moise, bij een demonstratie georganiseerd door aanhangers van diens rivaal Maryse Narcisse.

Met 55,67 procent van alle stemmen krijgt Moise een meerderheid wat betekent dat een tweede en beslissende ronde niet nodig is. Haïti zal dan na een jaar van politieke onzekerheid eindelijk een nieuwe president hebben, mits de verliezende kandidaten de uitslagen niet aanvechten.



De eerste ronde van de presidentsverkiezingen was een herkansing van de verkiezingen die een jaar geleden werden gehouden. De uitslag werd toen na talloze klachten over fraude ongeldig verklaard. President Michel Martelly trad in februari af, zonder dat er een opvolger was gekozen. Haïti wordt sindsdien geleid door interim-president Jocelerme Privert.



De oorspronkelijke stembusgang zou eigenlijk 9 oktober gehouden worden maar door de orkaan Matthew werd deze uitgesteld tot 20 november. Matthew teisterde begin oktober het straatarme land. Meer dan duizend mensen zijn omgekomen en tienduizenden raakten dakloos. De Verenigde Naties hebben donoren gevraagd ruim 100 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de slachtoffers.