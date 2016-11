Bewerkt door: redactie − 29/11/16, 02:34 − bron: Belga

© reuters.

De nieuwe pilotenstaking bij vliegtuigmaatschappij Lufthansa gaat vandaag en morgen door. De arbeidsrechtbank in München heeft bepaald dat de geplande stakingen niet illegaal zijn. De luchtvaartmaatschappij probeerde zonder succes via de rechter een einde af te dwingen aan de werkonderbrekingen.

© reuters. Een button op het uniform van een stakende Lufthansa-piloot.

Omdat Lufthansa niet in beroep gaat tegen de beslissing van de rechtbank zullen de piloten dinsdag en woensdag niet vliegen. Lufthansa liet weten dat daardoor op dinsdag 816 vluchten geannuleerd worden en op woensdag 890 vluchten niet zullen vertrekken. Het gaat om routes van en naar München en Frankfurt. De dochtermaatschappijen van Lufthansa, waaronder Brussels Airlines, zijn niet getroffen door de staking.



De piloten van Lufthansa staakten vorige week van woensdag tot en met zaterdag ook al waardoor enkele duizenden vluchten uitvielen. Hun vakbond Vereinigung Cockpit (VC) probeert al enkele jaren betere arbeidsvoorwaarden veilig te stellen, maar eist een veel grotere loonstijging dan Lufthansa wil bieden.



Vorige week stapte het bedrijf ook naar de rechter, maar die gaf toen eveneens toestemming voor de acties. Die troffen tot dusver honderdduizenden reizigers en kosten Lufthansa ruim 10 miljoen euro per dag.



Sinds de start van een loongeschil bij de Duitse luchtvaartmaatschappij in april 2014 hebben de piloten al verschillende keren het werk neergelegd. Ondanks herhaaldelijk overleg is er nog steeds geen akkoord voor de 5.400 piloten en copiloten, en vorige week verwierpen de piloten een nieuw cao-aanbod van Lufthansa.