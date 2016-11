Bewerkt door: redactie − 29/11/16, 06:06 − bron: ANP

© reuters. Kippen worden geruimd op een boerderij in de plaats Takanabe.

Japan is begonnen met het ruimen van meer dan 300.000 kippen en eenden na de ontdekking van een zeer besmettelijke variant van vogelgriep. De uitbraak van de ziekte op boerderijen in het noorden van Japan is de eerste in bijna twee jaar tijd, meldden lokale autoriteiten dinsdag.

© reuters.

In het kleine dorpje Sekikawa, noordelijk van de hoofdstad Tokio, is direct begonnen met de ruiming van van meer dan 310.000 kippen op een boerderij nadat daar veertig vogels dood waren aangetroffen. De beesten zouden besmet zijn met een virus dat vogelgriep veroorzaakt.



Verderop in Aomori zijn 16.500 eenden geruimd nadat sommigen positief testten voor vogelgriep. Het is voor het eerst dat het vogelgriepvirus opduikt in dit deel van Japan.



In Zuid-Korea werden het afgelopen weekend uit voorzorg geen kippen vervoerd, zodat een plaatselijke uitbraak van het virus de kop in kon worden gedrukt.