© anp. Boten liggen aangemeerd in Sint Maarten.

Op Sint Maarten is maandagochtend (lokale tijd) de 35-jarige eigenaar van beveiligingsbedrijf Checkmate Security gearresteerd. Hij verzorgt de beveiliging van het havenbedrijf van Sint Maarten en wordt verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. Er is beslag gelegd op een aantal bankrekeningen van de man. Ook is in samenwerking met de autoriteiten op het Franse deel van het eiland een jacht in beslag genomen.

Het onderzoek maakt deel uit van een vanuit Nederland ondersteunde intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude op Sint Maarten, waaronder corruptie en witwassen vallen. Dit gebeurt onder meer door het team bestrijding ondermijning (TBO) van het recherche samenwerkingsteam (RST).



Werknemers van Checkmate Security waren eerder dit jaar betrokken bij een drugsdeal die uit de hand liep en waarbij mensen werden beschoten.



De verdachte is een jeugdvriend van Frans Richardson, de leider van de partij USP die deel gaat vormen van een nieuwe coalitie. Media op het eiland denken dan ook dat de arrestatie verregaande gevolgen kan hebben voor de relaties die er bestaan tussen politiek, bedrijfsleven en onderwereld op het eiland. Deze verborgen relaties vormen volgens Nederland een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk.