27/11/16

Het aantal mensen dat in Melbourne is overleden door astma-aanvallen na een onweersbui, is zondag opgelopen tot zes. Dat bevestigt de Australische gezondheidsorganisatie aan ABC News.

Nog vijf mensen liggen in het ziekenhuis met klachten, van wie er twee in kritieke toestand verkeren. De storm van maandag zorgde ervoor dat zo veel pollen verspreid werden dat duizenden mensen met stuifmeelallergie astma-aanvallen kregen.



De Australische gezondheidsdienst zegt dat verder onderzoek moet uitwijzen of het alleen de rondstuivende pollen zijn geweest die de dood van de zes astmapatiënten hebben veroorzaakt. Drie van de zes dodelijke slachtoffers waren tussen de 18 en 35 jaar oud.



Ambulances

Sinds maandagavond hebben ziekenhuizen meer dan 8500 hooikoortspatiënten behandeld. De hulpdiensten werden op het hoogtepunt van de stuifmeelstorm om de paar tellen gebeld en personeel werd van verlof teruggeroepen om te assisteren. Volgens de minister van Volksgezondheid Jill Hennessy leek het alsof er een bom was ontploft, zoveel ambulances moesten worden ingezet.



Het ministerie gaat bekijken hoe er in de toekomst adequater kan worden opgetreden. Het is nu voorjaar op het zuidelijk halfrond. Het heeft veel geregend, waardoor veel gras nu in bloei staat.