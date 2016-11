Door: Redactie − 27/11/16, 01:12

© thinkstock.

Bij een ernstig ongeluk met een visserboot, in de buurt van Auckland in Nieuw-Zeeland, zijn zeven opvarenden verdronken. Drie mensen konden worden gered. De kustwacht is nog altijd op zoek naar één opvarende.

Rescue in Kaipara Harbour ¿ UPDATE #5 - Helicopters, including the Police Eagle helicopter, are continuing to s... https://t.co/bgUQIcohAy — New Zealand Police (@nzpolice) Sat Nov 26 00:00:00 MET 2016

Volgens inspecteur Duncan Hall kwamen de elf opvarenden van de gehuurde vissersboot juist terug van een trip toen het zaterdagmiddag in de haven van Kaipara in de problemen kwam. Door een zandbank voor de kust ontstonden er metershoge golven, waarin de boot is verdwenen, zo schrijft de New Zealand Herald.



Reddingswerkers van de kustwacht wisten drie mensen uit het water te halen. Zij zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Voor zeven anderen kwam de hulp te laat. Vijf lichamen werden uit het water gevist, twee andere spoelden later aan. Naar de elfde opvarende wordt nog gezocht, maar voor zijn leven wordt gevreesd.



Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Bij de ingang van Kaipara Harbour bevindt zich een zandbank, die door de inwoners 'Graveyard' (kerkhof) wordt genoemd, omdat daar al vele scheepsongevallen hebben plaatsgevonden. Volgens het Nieuw-Zeelandse ministerie voor Cultuur en Erfgoed zouden er al zeker 43 schipbreuken zijn geweest.