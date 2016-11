Door: Redactie − 25/11/16, 20:05

© epa. Archieffoto

Islamitische Staat (IS) heeft vrijdag de aanslag opgeëist op een controlepost van het Egyptische leger in de Sinaï. Volgens het leger werden twaalf soldaten gedood bij de aanslag en het vuurgevecht dat losbrak. IS zegt dat vijftien militairen omkwamen. De aanval met een bomauto zou zijn uitgevoerd door een lokale afdeling van de terreurgroep die bezig is met een bloedige opstand.

Met elke bloedige aanslag in de Sinaï, bewijst de lokale tak van IS dat het nog lang niet is verslagen. Het Egyptische leger heeft moeite om de strijdgroep een kopje kleiner te maken. Lees dit opiniestuk naar aanleiding van de aanslag op een Russische Airbus eerder dit jaar.

Volgens een woordvoerder van het leger viel een groep gewapende 'terroristen' één van de controleposten aan in het noorden van de Sinaï. Aanvankelijk werd gemeld dat er acht militairen werden gedood.



Later werd dit aantal bijgesteld. Ook drie strijders van de groep IS Wilayah Sinai kwamen volgens het leger om het leven. Nog eens twaalf soldaten raakten gewond. Het leger voerde na de aanslag de controles op rond Arish, de hoofdstad van de provincie, om de daders te pakken.



In het noorden van het schiereiland bevinden zich veel strijders van een lokale verzetsbeweging die zich bij IS heeft aangesloten. Sinds het leger in 2013 de islamistische president Mohamed Morsi afzette, nemen die regelmatig de veiligheidstroepen in het vizier. Volgens de regering zijn sindsdien al honderden politieagenten en soldaten omgekomen bij aanslagen, die soms ook in Caïro en de Nijldelta plaatsvonden.



De IS-groep eiste eerder dit jaar ook de verantwoordelijkheid op voor de aanslag op een Russisch passagiersvliegtuig waarbij alle alle 224 passagiers en bemanningsleden om het leven kwamen. De Russische Airbus A321 met aan boord vrijwel allemaal Russische toeristen, steeg op van Sharm el-Sheikh en stortte niet lang erna neer in de noordelijke Sinaï. De aanslag was een forse klap voor de toeristenindustrie in het gebied.