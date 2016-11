25/11/16, 00:54 − bron: Belga

Acht Egyptische soldaten zijn donderdag omgekomen bij een aanval met een bomauto die plaatsvond bij een controlepost in de Sinaï, waar een lokale afdeling van terreurgroep Islamitische Staat (IS) een opstand uitvoert.

Volgens een woordvoerder van het leger viel een groep gewapende terroristen één van de controleposten aan in het noorden van de Sinaï. In totaal vielen onder de militairen acht doden door de bomauto en de daarop volgende gevechten. Ook drie terreurstrijders kwamen om het leven.



In het noorden van het schiereiland Sinaï bevinden zich veel IS-strijders. Sinds het Egyptische leger in 2013 de islamistische president Mohamed Morsi afzette, nemen die regelmatig de veiligheidstroepen in het vizier. Volgens de regering kwamen al honderden politieagenten en soldaten om bij aanslagen, die soms ook in Caïro en de Nijldelta plaatsvonden. De meeste aanslagen worden opgeëist door de Egyptische tak van IS, maar dat is nog niet gebeurd voor de aanslag van donderdag.