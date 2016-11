25/11/16, 00:09

© afp. De Franse politie heeft de wegen rond het rusthuis afgezet.

Een gewapende man is donderdagavond een rusthuis voor monniken in de Franse stad Montpellier binnengedrongen. Dat meldt het Franse persbureau AFP. Een vrouw kwam bij de aanval om het leven. In het huis zouden zo'n zestig gepensioneerde monniken en nonnen wonen.

#BREAKING At least one dead after armed man burst into French monks' home: probe source — AFP news agency (@AFP) Thu Nov 24 00:00:00 MET 2016

De politie is met man en macht naar de gewapende en gemaskerde man op zoek. Over zijn motieven is nog niets bekend. De overige bewoners van het tehuis zijn inmiddels in veiligheid gebracht en alle verdiepingen van het bejaardenhuis zijn doorzocht. De zoektocht naar de dader gaat nu verder in de buitengebouwen.



Volgens een bron bij de politie zijn er geen aanwijzingen dat het om een terreurdaad zou gaan, zo meldt Reuters. Het slachtoffer werd met een mes om het leven gebracht, maar de dader zou ook een geweer met afgezaagde loop bij zich hebben.



Er zijn veel hulpdiensten op de aanval afgekomen. De politie van Frankrijk is in hoge staat van paraatheid, omdat het land het afgelopen jaar meerdere terroristische aanvallen heeft gekend.