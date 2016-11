25/11/16, 04:02 − bron: ANP

© afp. Archieffoto

Het ernstige ongeval op de bouwplaats van een elektriciteitscentrale in China heeft nog meer levens geëist dan voorheen werd aangenomen. Inmiddels zijn er 74 doden te betreuren. Ze raakten bedolven toen een steiger en werkplatform instortten in de stad Fengcheng.

#UPDATE Death toll from scaffold collapse rises to over 40 in a power plant Jiangxi Province, Xinhua reports quoting rescue staff pic.twitter.com/m24udRqFNt — CCTVNEWS (@cctvnews) Thu Nov 24 00:00:00 MET 2016

De cijfers geven aan dat nagenoeg alle arbeiders die aan de koeltoren werkten zijn omgekomen. Lokale media berichtten dat tegen de zeventig arbeiders op de plek aan het werk waren toen de steiger het begaf. Voor het reddingswerk werden ruim honderd leden van de paramilitaire politie opgetrommeld, meldde de staatsomroep.



Premier Li Keqiang gelastte een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk bij de kolencentrale Fengcheng, in de provincie Jiangxi. Strakker toezicht en strengere veiligheidsvoorschriften moeten voorkomen dat meer van zulke ongelukken zich voordoen, staat in een verklaring van Li op de website van de centrale regering.



In China doen zich vaak bedrijfsongevallen voor. Soms is er corruptie in het spel, maar vaak wordt met veiligheidsvoorschriften de hand gelicht onder druk om de productie op te voeren. Onlangs werd de directeur van een logistiek bedrijf ter dood veroordeeld voor een enorme explosie in een illegale chemicaliënopslag in de noordelijke havenstad Tianjin, waardoor 173 mensen, voornamelijk van de brandweer en politie, om het leven kwamen. In december vielen 81 doden doordat in de industriestad Shenzhen een berg met aarde en afval begon te schuiven en een dertigtal gebouwen bedolf.