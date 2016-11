Bewerkt door: redactie − 24/11/16, 04:14 − bron: ANP

Amnesty International zegt dat veiligheidstroepen van Nigeria verantwoordelijk zijn voor de dood van tenminste 150 actievoerders in de regio Biafra. Het leger zou nagenoeg zonder waarschuwing met scherp hebben geschoten, om demonstranten van de separatistische actiegroep Inheemse Bevolking van Biafra (IPOB) uiteen te drijven. Dit zou tussen augustus 2015 en augustus 2016 zijn gebeurd.

Volgens een legerwoordvoerder is de beschuldiging van Amnesty er slechts op gericht om het Nigeriaanse leger in een kwaad daglicht te stellen. Ook de politie ontkent de beschuldigingen en zegt dat de politie in Nigeria geen demonstranten heeft aangevallen.



Amnesty zegt dat Nigeria buitensporig geweld heeft gebruikt om bijeenkomsten te verstoren. De organisatie trekt deze conclusie nadat het 193 mensen heeft geïnterviewd en vele foto's en video's heeft bestudeerd. De mensenrechtenorganisatie roept de regering van Nigeria op om een onderzoek in te stellen.



Moorden verdoezelen

Volgens Amnesty staat vast dat het leger veel vaker excessief geweld heeft gebruikt en steevast probeert de moorden te verdoezelen. De mensenrechtenorganisatie schat dat het Nigeriaanse leger verantwoordelijk is voor achtduizend doden als gevolg van onwettige acties, marteling en andere schendingen.