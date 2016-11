Door: Redactie − 24/11/16, 03:56

© afp. Martin Schulz

De voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, gaat terug naar Duitsland. Dat heeft Schulz zelf bevestigd tegenover de Duitse omroep ARD. Volgens ingewijden zal hij vandaag bekend maken wat hij precies wil gaan doen.

Eerder gingen al geruchten dat Schulz de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wil worden. Daarmee zou hij dan Frank-Walter Steinmeier opvolgen, die naar alle waarschijnlijkheid in februari 2017 bondspresident wordt.



Volgens de Süddeutsche Zeitung zou Schulz echter meer geïnteresseerd zijn in het lijsttrekkerschap van de SPD. Hij zou de eerste plaats gaan innemen op de kandidatenlijst voor de landelijke verkiezingen in Noordrijn-Westfalen in 2017. Dat zou volgens bronnen binnen de partij woensdagavond al bekend zijn gemaakt.



Schulz kwam de laatste tijd vooral in het nieuws vanwege de verslechterde relatie tussen de EU en Turkije. Hij botste regelmatig met de Turkse president Erdogan.