23/11/16, 01:49 − bron: ANP

© reuters.

De piloten van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa zullen hun aangekondigde 24 uursstaking van woensdag met nog eens één dag verlengen. Lufthansa had aan twee rechtbanken gevraagd om de staking te verbieden, maar die gaven toestemming voor de staking. De pilotenvakbond Vereinigung Cockpit (VC) heeft bovendien de staking uitgebreid naar woensdag en donderdag.

De tweedaagse staking gaat voor een enorme chaos zorgen. Er zijn nu al 876 vluchten geannuleerd en de verwachting is dat zo'n 100.000 passagiers hinder ondervinden van de staking.



Het conflict tussen Lufthansa en de pilotenvakbond sleept zich al meer dan twee jaar voort. Sinds 2014 zijn er al dertien stakingen geweest, de laatste in september 2015. Maar de partijen worden het maar niet eens. Behalve over het salaris zijn er onder meer meningsverschillen over de pensioenen en de groeiplannen die de luchtvaartmaatschappij heeft met prijsvechter Eurowings.