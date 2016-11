22/11/16, 11:10 − bron: ANP

© afp. De Turkse premier Binali Yildirim.

De omstreden Turkse wet voor minderjarige huwelijken wordt voorlopig ingetrokken. In het voorstel van de regeringspartij AKP stond dat de dader van seksueel misbruik van een minderjarige in een aantal gevallen niet wordt vervolgd als hij met zijn slachtoffer trouwt. Het misbruik zou zonder dwang en geweld gebeurd moeten zijn en gold alleen voor zaken voor 16 november van dit jaar.

Over het wetsvoorstel zou vandaag in het parlement worden gestemd. De oppositie en diverse mensenrechtenorganisaties waren fel tegen de wet, omdat daders van verkrachting van een minderjarige heel makkelijk een straf kunnen ontlopen. De Turkse premier Binali Yildirim liet weten dat een commissie zich over een nieuw voorstel zal buigen.



In Turkije zitten duizenden mannen in de gevangenis omdat ze via een islamitische ceremonie zijn getrouwd met een meisje jonger dan achttien en kinderen hebben gekregen. Dat wordt gezien als seksueel misbruik. Volgens Yildirim had het voorstel hier een oplossing voor moeten bieden, omdat de kinderen uit deze huwelijken nu opgroeien zonder vader.



Het wetsvoorstel kon de afgelopen week op scherpe kritiek van oppositiepartijen, mensenrechtenorganisaties en burgers rekenen. In meerdere Turkse steden werd er tegen gedemonstreerd. De Verenigde Naties waarschuwden dat de wet 'het vermogen van Turkije om seksueel misbruik en kindhuwelijken aan te pakken' zou verzwakken.