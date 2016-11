22/11/16, 10:36 − bron: Reuters

© reuters. Nigel Farage zou het volgens Donald Trump goed doen als Brits ambassadeur in Washington.

Donald Trump ziet het wel zitten in Brexit-campagnevoerder Nigel Farage als Brits ambassadeur in Washington. "Hij zou het geweldig doen", liet de aankomende president van de Verenigde Staten weten via Twitter.

Verder zei Trump in zijn tweet dat "een hoop mensen" daar net zo over denken als hij. Het is hoogst ongebruikelijk dat een regeringsleider openlijk een suggestie doet voor een ambassadeur in zijn land. Maar voor toekomstig president Trump lijkt dat weinig uit te maken.



Farage is de leider van de eurokritische UKIP-partij, en een van de sleutelfiguren achter de Brexit. De 52-jarige Brit kent Trump. Farage gaf een toespraak tijdens een van zijn verkiezingsbijeenkomsten. De eurosceptische Brit toonde zich toen een groot voorstander van Trump. Hij zei dat het uittreden uit de Europese Unie voor Groot-Brittannië 'enorme mogelijkheden' in de wereld biedt. "Een van de eerste plaatsen waar de UK moet beginnen is in de VS van Donald Trump."



Ook ontmoette de leider van UKIP Trump - eerder dan vele Europese regeringsleiders - na diens verkiezingsoverwinning. Onder Europese regeringen bracht dat consternatie teweeg, door een foto van de twee die elkaar ontmoetten in de Trump Tower in New York.



Maar ondanks het uitgesproken vertrouwen van Donald Trump is er weinig kans dat Farage in Washington aan de slag gaat. Theresa May, de Britse premier, smoorde de geruchten gelijk in de kiem. "Er is geen vacature. We hebben al een uitstekende ambassadeur in de Verenigde Staten", liet May koeltjes weten via een woordvoerder.