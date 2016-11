22/11/16, 08:00 − bron: ANP@yoursite

© EPA. De Turks-Cypriotische leider Mustafa Akinci (links) in overleg met de Grieks-Cypriotische president Nicos Anastasiades. In het midden de adviseurs Elizabeth Spehar en Espen Barth Eide.

De hereniging van Cyprus is vooralsnog mislukt. De onderhandelingen waren na een week pauze in Zwitserland hervat, maar beide partijen zijn er volgens de Verenigde Naties niet uitgekomen.

Nikos Anastasiades en Mustafa Akinci, de leiders van de Griekse en de Turkse Cyprioten, hebben twee dagen achter gesloten deuren onderhandeld in het Zwitserse oord Mont Pèlerin.



'Ondanks hun inspanningen zijn beide partijen er niet in geslaagd het eens te worden over de territoriale aanpassing. Dit zou de weg vrij hebben gemaakt voor de laatste fase van de gesprekken. De twee partijen hebben besloten terug te keren naar Cyprus om na te denken hoe het nu verder moet', aldus de VN in een verklaring.



Cyprus is sinds 1974 verdeeld na een staatsgreep van voorstanders van aansluiting bij Griekenland en een Turkse militaire interventie.