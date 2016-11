Door: Redactie − 22/11/16, 05:54

© anp. Bezoekers in de rij bij een veiligheidscontrole onder de Eiffeltoren in Parijs.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt Amerikanen die tijdens de feestdagen naar Europa gaan voor mogelijke aanslagen. Zij moeten 'extra voorzichtig' zijn tijdens grote evenementen zoals festivals. Dat staat in officieel reisadvies.

Ook dient extra te worden opgelet bij het bezoeken van drukke toeristenattracties en het gebruik van het openbaar vervoer. Restaurants en hotels worden ook aangemerkt als risicovolle locaties. Reizigers wordt geadviseerd om het (lokale) nieuws in de gaten te houden, contact te onderhouden met familieleden en er moet rekening worden gehouden met extra veiligheidsmaatregelen.



Volgens het ministerie bestaat er reden om aan te nemen dat terreurbewegingen Islamitische Staat (IS) en Al Qaida van plan zijn aanslagen te plegen met 'weinig tot geen waarschuwing vooraf'. Europa is nog steeds niet veilig, aldus de verklaring, vanwege aanslagen die het afgelopen jaar zijn gepleegd in België, Frankrijk, Turkije en Duitsland.