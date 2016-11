Door: Redactie − 22/11/16, 03:17

Het Trans-Pacifische Partnerschap (TPP) is geen lang leven beschoren als het aan Donald Trump ligt. Dat heeft de toekomstige president in een videoboodschap laten weten. Hij doet daarin uit de doeken wat hij in zijn eerste honderd dagen als president wil gaan doen.

TPP is een vrijhandelsverdrag dat in 2015 werd getekend door 12 landen uit het gebied rondom de Stille Oceaan, waaronder Australië, Canada, Japan, Maleisië, Peru en Nieuw-Zeeland. Het akkoord, door de huidige president Barack Obama ondertekend, is volgens Trump een 'potentiële ramp' voor de Amerikaanse economie, omdat het zorgt voor banenverlies. Trump is dan ook van plan om zich terug te trekken uit het akkoord.



'In plaats daarvan gaan we streven naar eerlijke, bilaterale handelsverdragen', zei hij in een videoboodschap. De Japanse premier Shinzo Abe liet in een reactie weten, dat het verdrag geen zin heeft zonder medewerking van de Verenigde Staten.



Verder wil Trump de beperkingen op het gebied van de productie van energie, waaronder schaliegas, afschaffen. Het ministerie van Defensie zal in opdracht van Trump een strategie tegen cyberaanvallen gaan ontwikkelen en ook zal de nieuwe regering een onderzoek starten naar het misbruik van huidige visumprogramma's. Buitenlanders die illegaal of te lang in de VS zijn, hebben volgens Trump een nadelig effect op de werkgelegenheid in de VS.