22/11/16, 01:34

Bij een ongeluk met een schoolbus in de Amerikaanse stad Chattanooga in de staat Tennessee zijn zes doden gevallen. Ten tijde van het ongeluk zaten er 35 kinderen aan bood, aldus de autoriteiten. 23 kinderen moesten per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht nadat de bus tegen een boom aanreed.

Vijf slachtoffers overleden ter plekke, een zesde in het ziekenhuis. De chauffeur overleefde het ongeluk. Hij wordt door de politie ondervraagd over de oorzaak.



Volgens de lokale korpschef worden eerst alle ouders op de hoogte gesteld. Daarna komt wellicht meer informatie over de slachtoffers naar buiten. In de bus zaten volgens Amerikaanse media kinderen tussen de drie en elf jaar oud.



Gouverneur Bill Haslam van Tennessee heeft hulp aangeboden, mocht dat nodig zijn. Hij noemde het ongeluk 'tragisch'. 'Het is altijd verdrietig als het om een schoolbus gaat waarin kinderen zaten', aldus Haslam. 'We zullen doen wat we kunnen om te helpen.'