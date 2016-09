30/09/16, 01:46 − bron: Belga

© afp. Mensen houden het Spaanse woord 'vrede' op vieren het historisch vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en de FARC.

De Colombiaanse rebellengroepering FARC heeft 5.765 gewapende leden, zo blijkt uit cijfers die bekendgemaakt zijn gemaakt als onderdeel van het vredesakkoord dat ondertekend werd met de regering.

Generaal Javier Florez, de voorzitter van het strategische overgangscommando (COET) dat werd opgericht door president Juan Manuel Santos om de afhandeling van het conflict te vergemakkelijken, maakte het cijfer woensdag bekend tijdens een forum van de Militaire Universiteit van Bogota.



Niet definitief

Het cijfer is nog niet definitief, maar werd door de FARC aangeleverd ter voorbereiding van de hergroepering van de rebellen in 27 zones in het land, waar ze ontwapend zullen worden en voorbereid op een terugkeer naar het burgerleven. 'Tussen nu en 3 oktober moeten ze exacte cijfers geven over de gewapende rebellen', zo zeggen bronnen.



Volgens de militaire inlichtingendienst bestaan de FARC uit ongeveer 6.300 gewapende leden en 8.000 militieleden of medewerkers.



Tonnen explosieven

Generaal Florez zei eerder deze week dat de organisatie over zo'n 14.000 geweren en pistolen beschikt en over 6.000 andere wapens, zoals granaten en mortieren. Van dat wapenarsenaal zullen verschillende tonnen explosieven voor zondag vernietigd worden. Die dag moeten de Colombianen zich in een referendum uitspreken over het vredesakkoord met de FARC, dat enkel bij een 'ja' van de bevolking in werking zal treden.



Een missie van de VN, de regering en de FARC zal toezien op de ontwapening en het respecteren van het bilaterale staakt-het-vuren. Ze zal bestaan uit ongeveer 500 militaire waarnemers en 150 burgers, en zal van start gaan zodra het vredesakkoord in werking treedt.