29/09/16, 04:52 − bron: Belga

© afp. Strijder van Islamitische Staat (archieffoto)

Een Duitse journaliste die in Syrië werd ontvoerd is samen met haar kind, dat in gevangenschap geboren werd, vrijgelaten en naar Turkije gebracht. Dat heeft het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag verklaard.

'We zijn, net als haar familie en collega's, blij dat er een einde is gekomen aan deze tragische ontvoering', zei Christian Mihr, directeur van de organisatie Reporters Without Borders. Volgens Mihr maakt de ontvoering nogmaals duidelijk met welke onberekenbare gevaren journalisten in de oorlog in Syrië voortdurend worden geconfronteerd.



Gevangenschap

Volgens het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken verdween de vrouw een jaar geleden in Syrië. 'De Duitse vrouw en haar in gevangenschap geboren kind zijn gezien de omstandigheden in goede gezondheid, en zijn nu in handen van Duitse consulaire medewerkers en medewerkers van de politie', aldus een woordvoerster. De Duitse ambassade in Turkije bereidt nu haar terugkeer naar Duitsland voor.



Mihr bedankte de Duitse autoriteiten om te voorkomen dat de ontvoering eindigde in een executie, zoals die van James Foley en andere journalisten. De Amerikaanse journalist James Foley werd in 2014 onthoofd nadat hij twee jaar gevangen werd gehouden door Islamitische Staat.