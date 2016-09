29/09/16, 02:04 − bron: ANP

© afp. Bill Cosby

In de Amerikaanse staat Californië krijgen slachtoffers van zedenmisdrijven meer tijd om aangifte te doen. Woensdag is een wet ondertekend waardoor de verjaringstermijn van 10 jaar komt te vervallen. Aanleiding voor de nieuwe wet is de rechtszaak tegen de komiek Bill Cosby.

Veel vrouwen zeggen decennia geleden al door Cosby te zijn gedrogeerd en misbruikt of verkracht, maar hij kan hiervoor niet meer vervolgd worden, omdat deze zaken inmiddels verjaard zijn.



Het wetsvoorstel wordt niet met terugwerkende kracht ingevoerd, dus de meeste vrouwen die aangifte hebben gedaan tegen Cosby kunnen er geen gebruik van maken.



In juni begint een rechtszaak om vermeend misbruik dat in 2004 zou hebben plaatsgevonden. Cosby heeft alle beschuldigingen ontkend. Volgens het Amerikaanse openbaar ministerie wordt slechts 2 procent van de daders van een zedenmisdrijf uiteindelijk veroordeeld.