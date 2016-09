26/09/16, 03:34 − bron: ANP

© reuters.

De avondklok in de Amerikaanse stad Charlotte is met onmiddellijke ingang opgeheven. Dat heeft de burgemeester van de stad Jennifer Roberts zondagavond bekendgemaakt, meldt ABC. De avondklok was ingesteld nadat betogers de afgelopen dagen herhaaldelijk botsten met de politie.

De onrust in Charlotte, een plaats op circa 600 kilometer ten zuidwesten van Washington, volgde op de dood van een zwarte man, die werd getroffen door een politiekogel. De 43-jarige Keith Scott had volgens de politie een vuurwapen in zijn hand. De familie zei dat het ging om een boek.



De demonstranten wilden dat de door agenten gemaakte beelden van het doodschieten van de man zouden worden vrijgegeven. De politie stemde daar zaterdag eindelijk mee in, maar daarop is niet te zien of Scott een wapen draagt. Hij houdt de armen langs zijn lichaam, terwijl hij langzaam achteruit loopt.



De protesten gingen door, ondanks de avondklok, maar verliepen over het algemeen rustig. 'Burgemeester Roberts blijft de gemeenschap aansporen om samen te komen en haar samenhorigheid uit te drukken op een vreedzame en wettelijke manier.'