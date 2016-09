Door: Redactie − 26/09/16, 01:23 − bron: AP

© ap. Een herdenkingsdienst voor één van de vermoorde Mexicaanse priesters.

Priesters lijken hun leven niet meer zeker in Mexico. Zondag werd langs de kant van de snelweg het lichaam gevonden van de vermiste rooms-katholieke priester Jose Alfredo Lopez Guillen. Dat brengt het aantal vermoorde priesters alleen deze week al op drie.

De man was vijf dagen eerder ontvoerd uit de parochie waar hij werkte, in de staat Michoacán, een van de gevaarlijkste gebieden in het land. Op diezelfde dag werden de lichamen van twee andere priesters aangetroffen in de staat Veracruz. Alle drie werden ze door middel van kogelschoten om het leven gebracht.



Autopsie wees uit dat Guillen al op de dag van zijn ontvoering werd doodgeschoten. Het aartsbisdom van Morelia maakte zijn ontvoering pas donderdag bekend. Kardinaal Alberto Suarez Inda, het hoofd van het aartsbisdom, smeekte in een videoboodschap nog voor zijn veilige terugkeer.



De recente reeks moorden toont aan dat Mexico steeds gevaarlijker wordt voor geestelijken. Volgens het Catholic Multimedia Center (CMC) zijn er in totaal al 14 priesters vermoord in Mexico sinds president Enrique Pena Nieto er in december 2012 aan de macht kwam. Ook worden er nog steeds ontvoerde priesters vermist, zo meldt het Katholiek Nieuwsblad.