28/08/16, 03:04 − bron: Belga

© afp. Grote vreugde na het bereiken van het vredesakkoord.

De officiële ondertekening van het vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en de guerrillabeweging FARC zal plaatsvinden tussen 20 en 26 september. Dat heeft de minister van Defensie Luis Carlos Villegas zaterdag gezegd.

De precieze datum hangt af van de beschikbaarheid van 'de vele mensen die de ceremonie zullen bijwonen', aldus Villegas. Tijdens de ceremonie zullen de Colombiaanse president Juan Manuel Santos en FARC-leider Timoleon Jiménez de akkoorden ondertekenen die afgelopen woensdag werden gesloten in Havana. Daarmee komt er na vier jaar onderhandelen eindelijk een einde aan een gewapend conflict dat al meer dan een halve eeuw aansleept.



Locatie nog onbekend

President Santos zei donderdag op de Amerikaanse televisiezender CNN dat mogelijke locaties voor de ondertekening Cuba, Colombia of de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York zijn. De dag waarop het akkoord ondertekend wordt, is meteen ook de start van het ontwapeningsproces van de FARC. Dat zal gebeuren onder het toezicht van de VN en zes maanden in beslag nemen, aldus minister Villegas.



De definitieve wapenstilstand treedt vanaf maandag in werking, al vanaf eind juni was een voorlopige wapenstilstand van kracht.