27/08/16, 22:18 − bron: ANP

© anp. Premier Mark Rutte.

Minister-president Mark Rutte heeft vanavond gebeld met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De Nederlandse premier heeft Erdogan verteld dat ons land geen Turkse bemoeienis met onze binnenlandse aangelegenheden tolereert. Hij heeft hem ook om hulp gevraagd dat te voorkomen.

"Natuurlijk wekken de ontwikkelingen in Turkije - soms heftige - gevoelens op. Maar het is niet normaal dat spanningen elders in de wereld leiden tot incidenten in Nederland. Ik heb Erdogan laten weten dat wij geen Turkse bemoeienis met onze binnenlandse aangelegenheden tolereren en hem gevraagd behulpzaam te zijn dit te voorkomen. Het is niet acceptabel dat groepen in Nederland tegen elkaar worden opgezet'', zo deed Rutte op Facebook verslag van zijn gesprek.



De premier heeft Erdogan verder gezegd dat Nederland de eventuele invoering in Turkije van de doodstraf afwijst. Turkije heeft volgens de premier na het verijdelen van de coup een kans om democratie en rechtsstaat daar sterker uit te laten komen. "Daarom is het van belang dat de nasleep van de coup op een fatsoenlijke manier wordt geregeld waarbij wij een introductie van de doodstraf zouden afwijzen.''



Afspraken

Ook benadrukte Rutte nog eens gezegd dat Nederland de militaire couppoging om de democratische instellingen in Turkije met geweld omver te werpen veroordeelt. "Een gebeurtenis die een enorme schok door Turkije zond. Er zijn meer dan 200 mensen omgekomen en het parlement is gebombardeerd.''



Erdogan en Rutte zijn het er verder volgens de laatste over eens dat Turkije voor Nederland, de Europese Unie en de Navo een belangrijke partner is en blijft, meldt Rutte. "Niet alleen met Turkije, maar ook met andere landen in de regio is samenwerking van belang. Niet alleen in het beheersen van de migratie, maar ook in de strijd tegen terrorisme. We houden ons aan de afspraken en we verwachten dat Turkije dat ook doet.''