Redactie − 27/08/16, 20:31 − bron: ANP

© epa. Nabestaanden op de staatsbegrafenis in Ascoli Piceno.

De verwoestende aardbeving in Midden-Italië van woensdagochtend vroeg heeft, behalve 275 Italianen, ook minstens zestien niet-Italianen het leven gekost. Onder de buitenlandse slachtoffers zijn tien Roemenen.

© epa. Vandaag kregen de slachtoffers van de aardbeving een staatsbegrafenis in Ascoli Piceno.

© afp. Premier Matteo Renzi (l) en zijn vrouw Agnese (m) tijdens de herdenking van de slachtoffers.

Ook een Britse tiener en een echtpaar van middelbare leeftijd kwamen door het natuurgeweld om het leven. Eerder was al bekendgemaakt dat een Spaanse, een Canadees en een Albanees het leven hadden gelaten.



Het aantal omgekomen Roemenen loopt mogelijk nog op. Nog zestien Roemenen die in het rampgebied verbleven, worden vermist, liet het ministerie van Buitenlandse Zaken in Boekarest vandaag weten.

Door de aardbeving raakten 1300 mensen gewond, aldus de Italiaanse burgerbescherming.



Dodental verder opgelopen

Het dodental na de zware aardbeving die Italië woensdag trof is vandaag opgelopen tot 291. Een man overleed vanmiddag in het ziekenhuis in Perugia aan zijn verwondingen. Ongeveer vierhonderd gewonden liggen nog in ziekenhuizen.



Naar verwachting zal het aantal dodelijke slachtoffers nog verder stijgen omdat een groot deel van het puin in de dorpen nog niet is geruimd. De reddingsoperaties verlopen er moeizaam door de vele naschokken. In enkele dorpen wordt de reddingsoperatie inmiddels wel afgebouwd.



Nationale rouw

Vandaag geldt in Italië een nationale dag van rouw en hangen vlaggen halfstok op openbare gebouwen. Alle slachtoffers van de ramp zijn vandaag herdacht. Een deel van de slachtoffers kreeg een staatsbegrafenis in Ascoli Piceno. Hierbij waren ook de Italiaanse president Sergio Mattarella en premier Matteo Renzi aanwezig.



Vrijdag zijn de eerste slachtoffers in Rome en Pomezia begraven. In Amatrice, waar 218 slachtoffers woonden, is dinsdag een herdenkingsdienst. Ook daar zal premier Renzi bij zijn.



Door de aardbeving zijn verschillende dorpen in het gebied vrijwel volledig verwoest. Renzi beloofde om de ingestorte huizen weer op te bouwen.