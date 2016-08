27/08/16, 17:38 − bron: ANP

Strijders van een met de Koerden verbonden militie in Noord-Syrië leveren hevig slag met door Turkije gesteunde rebellen. Die worden volgens het Syrische Observatorium vergezeld door Turkse tanks. De stellingen van de SDF, die deels uit Koerdische strijders bestaat, en hun bondgenoten werden eerder vandaag al bestookt door Turkse gevechtsvliegtuigen en geschut.

De door Turkije gesteunde rebellen van het Vrije Syrische Leger (FSA) raakten slaags met SDF-strijders in de buurt van het dorp Tel al-Amarna. Dat ligt vlak bij Jarablus, de grensplaats die het FSA woensdag veroverde op Islamitische Staat. Volgens de Militaire Raad van Jarablus, die tot de SDF behoort, zijn bij de aanval op Tel al-Amarna burgerslachtoffers gevallen. De raad sprak van "een gevaarlijke escalatie die het lot van de regio bedreigt''.



De Turkse tanks zijn bij Tel al-Amarna rechtstreeks in gevecht met strijders van de Koerdische YPG-militie, lieten FSA-strijders weten. De YPG ontkent dat. Het zou voor het eerst zijn dat Turkse grondtroepen en de YPG slag leveren.



Koerdische milities vormen een belangrijk onderdeel van de SDF, die met steun van onder meer de Verenigde Staten voornamelijk vechten tegen de terreurgroep Islamitische Staat. Turkije en de VS eisen echter dat de Koerden zich uit de omgeving van Jarablus terugtrekken naar de oostelijke of linkeroever van de rivier de Eufraat.



Turkse gevechtsvliegtuigen troffen eerder op de dag een munitiedepot even ten zuiden van Jarablus, lieten bronnen bij het Turkse leger weten. Strijders van de FSA, voornamelijk Arabieren en Turkmenen, grepen de Turkse ruggensteun aan om nog eens vijf dorpen rond Jarablus in te nemen.

Turkije waagde zich woensdag voor het eerst sinds het begin van de Syrische opstand met honderden manschappen en tientallen tanks op Syrisch grondgebied. Donderdag losten de Turkse troepen de eerste ,,waarschuwingsschoten'' op YPG-strijders. De operatie gaat door tot de Koerden zich terugtrekken, kondigde Ankara aan.