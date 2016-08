Redactie − 27/08/16, 16:12

© anp. Het Internationaal Strafhof in Den Haag.

De in Ethopië geboren Nederlander Eshetu A. (61) moet voor het Internationaal Strafhof in Den Haag verschijnen omdat hij verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Ethiopië. Zijn proces begint op 21 november, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie vandaag aan persbureau AFP.

A. zou zich eind jaren zeventig als vertegenwoordiger van het toenmalige Derg-regime schuldig hebben gemaakt aan opsluiting, marteling en moord op mensen die zich niet konden neerleggen bij de macht van het Derg-regime.



Dat regime kwam aan de macht nadat in 1974 een groep militairen van de Derg keizer Haile Selassie hadden afgezet. De Derg bleven aan de macht tot 1987. Na een interne strijd greep kolonel Mengistu de macht waarbij het communisme als heersende leer werd geïntroduceerd.



In de periode dat Mengistu regeerde, werden vele duizenden mensen om het leven gebracht. Het bewind bediende zich van wat wel wordt genoemd de 'rode terreur' en er werden op grote schaal arrestaties verricht. Eshetu A. is in Ethiopië eerder al bij verstek veroordeeld tot de doodstraf vanwege moord. In een tweede dossier is hem ook nog eens een levenslange gevangenisstraf opgelegd.



Massagraf

A. verblijft al lange tijd in Nederland en heeft ook de Nederlandse nationaliteit gekregen. De Ethiopische overheid droeg vorig jaar september een deel van het strafdossier dat uiteindelijk tot de doodstraf leidde aan het Nederlandse OM over.



Het Nederlandse onderzoek, gedaan door het zogeheten Team Internationale misdrijven, richtte zich vervolgens op specifieke, individuele gevallen van opsluiting, marteling en moorden in de gevangenkampen van Debre Marcos en Metekel. Hierbij zijn getuigen gehoord door de politie die verklaringen hebben afgelegd over misdaden die A. zou hebben gepleegd in de provincie Gojjam. Het gaat om Ethiopiërs die in het buitenland wonen. A. zou in 1978 het bevel hebben gegeven tot de moord op tientallen gevangenen. De lichamen werden in een massagraf gedumpt.



Het proces tegen Eshetu A. in Den Haag zal zo'n twee weken gaan duren, aldus het Openbaar Minsterie.