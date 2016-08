26/08/16, 21:13 − bron: ANP

© EPA.

Slachtoffers van de aardbeving in Italië krijgen zaterdag een staatsbegrafenis in Ascoli Piceno. Hierbij zijn ook de Italiaanse president Sergio Mattarella en premier Matteo Renzi aanwezig. De te begraven doden komen uit het naburige Arquata. Alle slachtoffers van de ramp worden herdacht.

Ook is voor zaterdag een nationale dag van rouw afgekondigd. De vlaggen op openbare gebouwen gaan halfstok.



Vandaag zijn de eerste slachtoffers in Rome en Pomezia begraven. In Amatrice, waar 218 slachtoffers woonden, is dinsdag een herdenkingsdienst. Ook daar zal premier Renzi bij zijn.



Bij de aardbeving kwamen zeker 278 mensen om het leven, maar dat aantal kan nog oplopen doordat het puin nog niet is geruimd. De reddingsoperatie gaat moeizaam door de vele naschokken, maar reddingswerkers houden hoop dat er overlevenden worden gevonden.