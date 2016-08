26/08/16, 15:17 − bron: ANP

© EPA.

De Zimbabwaanse politie heeft in de hoofdstad Harare traangas ingezet tegen betogers van de oppositie. Oppositieleiders Morgan Tsvangirai en Joice Mujuru maakten zich uit de voeten toen het protest tegen president Robert Mugabe en de regeringspartij Zanu-PF uit de hand liep.

In Zimbabwe klinken steeds vaker protesten tegen het beleid van de 92-jarige president Mugabe, de enige die het land gekend heeft sinds het in 1980 onafhankelijk werd van Groot-Brittannië. Het land gaat gebukt onder economische malaise, geldgebrek en hoge werkloosheid.



Het hooggerechtshof bepaalde eerder dat de autoriteiten de demonstratie tussen 12.00 uur en 16.00 uur lokale tijd moesten toestaan, maar de plek waar de demonstranten zich wilden verzamelen bleek te zijn afgezet door de politie. Die zette traangas en een waterkanon in toen ze zich niet wilden verspreiden. Daarop begonnen sommigen stenen te gooien.



Het was het eerste protest waarbij de achttien oppositiegroepen samen actief waren. Zij eisen het ontslag van corrupte ministers. Verder willen ze onder meer internationale waarnemers bij de volgende verkiezingen in 2018.