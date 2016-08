26/08/16, 13:41 − bron: ANP

De luchtverontreiniging in Singapore is naar 'ongezonde niveaus' gestegen, laat het nationale milieuagentschap NEA weten. Boosdoener is de scherpe rook van bosbranden op het Indonesische eiland Sumatra, die richting de stadstaat drijft.

Elk droog seizoen worden Indonesiërs geteisterd door bosbranden die het land vrij moeten maken voor palmolie- en papierplantages. Door de toegenomen honger naar palmolie voor voedselproducten, cosmetica en zelfs biodiesel zijn grotere plantages nodig. Na het verbranden van stukken bos wordt de jungle ingeplant met nog meer oliepalmen.



De branden veroorzaken rookoverlast in een groot deel van de regio en vergroten de bezorgdheid over de volksgezondheid. Ook is er hinder voor het toerisme en voor luchtvaartmaatschappijen, doordat de rook het zicht ernstig beperkt.



Indonesië heeft herhaaldelijk beloofd om de branden te stoppen, maar elk jaar keren ze terug. Dit jaar heeft het land al 454 mensen gearresteerd in verband met de brandstichtingen.