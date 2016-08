Kick Hommes − 26/08/16, 11:51

© Afp. In april werd een eerste hek neergezet aan de Hongaars-Servische grens.

Hongarije is hard op weg een fort binnen Europa te worden. Premier Viktor Orban kondigde vandaag plannen aan voor een tweede hek aan de Hongaars-Servische grens, om de stroom vluchtelingen die het land binnenkomt nog verder terug te dringen. Het politiekorps dat aan de grens patrouilleert, wordt bijna verdubbeld.

Europees leger

Bij het overleg vandaag met Merkel heeft Orban wederom gepleit voor een Europees leger. Hij vindt dat veiligheid prioriteit moet hebben. Federica Mogherini, buitenlandchef van de EU, wil daar echter nog niet aan, zo bleek uit de EU-veiligheidsstrategie die in juni bekend werd.

"Met de modernste technologie gaan we extra rijen prikkeldraad aanleggen, achter de al bestaande muur", zei Orban vandaag op de Hongaarse televisie. Zijn land moet voorbereid zijn op het klappen van de EU-migratiedeal met Turkije, aldus de premier. Wanneer de bouw moet starten, is nog niet duidelijk.



Volgens Orban wordt met de nieuwe muur een robuustere verdedigingslinie gecreëerd die 'honderdduizenden' migranten tegenhoudt. De huidige muur van Hongarije, die half oktober af was, bestaat uit een opgetrokken wand van vier meter hoog met meerdere lagen prikkeldraad en loopt over de 175 kilometer grens van Hongarije met Servië.



Sinds het hek er stond, is de instroom van vluchtelingen sterk gedaald. Toch kwamen er deze zomer dagelijks nog zo'n tweehonderd aan in Hongarije (zie grafiek), schat de VN-hulporganisatie UNHCR. Pas in de laatste twee maanden daalde dat aantal naar ongeveer vijftig per dag.



Orban zei verder dat drieduizend extra agenten worden opgeleid, ter ondersteuning van de bijna vierduizend ordehandhavers die er nu al rondlopen. "Onze grens wordt niet bewaakt door bloemen en poppen, maar door agenten, soldaten en wapens."

© ap. De Hongaarse premier Orban tijdens een persconferentie in Brussel, in juni.

Strikte controle

Hongarije is een van de felste tegenstanders van het toelaten van vluchtelingen in de Europese Unie. De controle aan de grens is strikt en er is wetgeving geïntroduceerd waarbij de Hongaarse politie opgepakte vluchtelingen over mag zetten naar Servië. In navolging van Hongarije werden ook in Macedonië, Bulgarije en Slovenië hekken opgetrokken aan de grenzen.



De aankondiging van Hongarije valt samen met een overlegronde van de 'Visegrad-landen' (een samenwerkingsverband tussen Polen, Slowakije, Tsjechië en Hongarije) met de Duitse bondskanselier Angela Merkel in Warschau. Orban zal daar ook aanwezig zijn. "De vraag is of Merkel met ons meegaat in de gedachte dat vluchtelingen niet moeten worden opgevangen in de EU-deelstaten. De vraag is of ze daar met ons tegen wil vechten, of niet."



Zie hieronder in de grafiek hoe de instroom van vluchtelingen in Hongarije verloopt. De piek toont het moment vlak voor de eerste muur werd voltooid. Daarna nam de instroom gestaag af, tot februari. Met de lente kwamen staken weer meer mensen de Hongaarse grens over: ongeveer tweehonderd per dag. Inmiddels is het aantal gedaald naar ongeveer vijftig.



Balkanroute vs Italië

De Balkanroute was een van de grootste corridors voor vluchtelingen om Europa te bereiken. Veelal ging de route van Turkije via Griekenland naar Macedonië, waarna werd doorgetrokken naar Servië en Hongarije. Het sluiten van de grenzen door middel van grenshekken (rond de jaarwisseling) beperkte de instroom grotendeels. Ook de EU-migratiedeal met Turkije in maart - waarbij Turkije strenger controleerde op bootjes die naar Griekenland voeren - hielp daarbij.



De route via de Middellandse Zee naar Italië is daarna weer een stuk populairder geworden. Hoeveel mensen daar dagelijks aankomen verschilt per dag. Soms zijn dat er nul, soms duizenden. Zij varen voornamelijk van Libië naar de kusten van het eiland Lampedusa.