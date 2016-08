Redactie − 26/08/16, 10:59 − bron: ANP

© EPA.

Gisterenavond kwamen tien mensen om bij een aanslag op een strandrestaurant in de Somalische hoofdstad Mogadishu is gestegen tot tien, aldus de politie. Al-Shabaab, een terreurbeweging die banden heeft met Al-Qaida, eist de aanval op.

De slachtoffers zijn zes burgers, twee leden van veiligheidstroepen en twee aanvallers. De daders brachten eerst een autobom tot ontploffing, daarna brak een vuurgevecht uit met de politie. Die duurde tot zeker drie uur in de nacht.



Al-Shabaab wil van Somalië een strikt islamitische staat maken. De terreurgroep pleegde al meerder aanslagen in het land. In Januari bestormden zij een ander restaurant bij het Lido strand. Daarbij kwamen 17 mensen om het leven.



Afgelopen zondag werden meer dan twintig mensen gedood door een zelfmoordaanslag en twee auto's die tot ontploffing kwamen in de buurt van overheidsgebouwen in het noord-oosten van Somalië.