Bewerkt door: redactie − 26/08/16, 07:17 − bron: ANP

© getty. Reddingswerkers in het stadje Amatrice.

De Italiaanse regering roept een noodtoestand uit in de regio's die het zwaarst zijn getroffen door de aardbeving van woensdag in Midden-Italië. Ook belooft premier Matteo Renzi 50 miljoen uit te trekken voor de wederopbouw, meldt de BBC.

Het dodental is gestegen naar 267. In totaal raakten meer dan vierhonderd mensen gewond door de aardbeving die afgelopen woensdag plaatsvond in Midden-Italië.



In totaal zijn al negenhonderd naschokken geregistreerd sinds woensdag, waarvan 57 afgelopen nacht. Naar verwachting zal het aantal dodelijke slachtoffers nog verder stijgen. Door de aardbeving zijn verschillende dorpen vrijwel volledig verwoest.



De naschokken bemoeilijken het werk van reddingswerkers - ruim 5000 zijn nog volop bezig de verwoeste dorpen te doorzoeken. Tot nu toe zijn 215 mensen levend onder het puin vandaan gehaald, meldde het Italiaanse persbureau ANSA gisteren.



Kwaliteit van nieuwbouwhuizen

In de Italiaanse pers klonk na de beving kritiek over de kwaliteit van nieuwbouw in gebieden met een hoog risico op aardbevingen. Volgens Renzi is het echter 'absurd' om te denken dat Italië volledig aardbevingsbestendige huizen kan bouwen.



Historische Italiaanse dorpen en steden hoeven zich niet te houden aan speciale bouwvoorschriften die instortingsgevaar bij aardbevingen tegen moeten gaan. Deze voorschriften worden ook lang niet altijd toegepast bij nieuwbouw.



Volgens de BBC heft premier Renzi belastingen op voor bewoners van het getroffen gebied en wil hij Italiaanse huizen in de toekomst beter aardbevingsbestendig maken.