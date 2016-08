26/08/16, 08:35 − bron: ANP

De Boliviaanse onderminister Rodolfo Illanes kwam voor een verzoenend gesprek met stakende mijnwerkers in Panduro, op ongeveer 160 kilometer van de hoofdstad La Paz. De verzoening escaleerde toen agressieve demonstranten de 55-jarige bewindsman ontvoerden.

Via Twitter liet hij gistermiddag nog weten dat zijn familie zich geen zorgen hoefden te maken. Niet veel later sloegen stakers hem dood. De gruweldaad laat zien hoezeer het protest van mijnwerkers voor betere arbeidsomstandigheden is ontspoord.



De mijnwerkers blokkeren wegen omdat zij meer loon willen en meer inspraak van vakbonden. Het conflict en de eisen zijn niet nieuw. Mijnwerkers en regering staan in Bolivia al jaren tegenover elkaar. Daarbij vielen in het verleden al meerde doden. Ook gisteren kwamen twee mijnwerkers om het leven. Door extreem politiegeweld, zeggen de stakers. De agenten wijzen juist naar de mijnwerkers, die bewapend zouden zijn en de politie zouden bekogelen met staven dynamiet die zij gebruiken in de mijnen.



Verboden

Bolivia telt ongeveer 100 duizend mijnwerkers die zijn georganiseerd in coöperaties. Deze coöperaties willen samenwerken met private bedrijven, maar dat is verboden in Bolivia. Wie samenwerkt met het bedrijfsleven, mag zich geen coöperatie meer noemen, vindt de socialistische regering Morales.



De president met indiaanse wortels is een Zuid-Amerikaanse leider die thuishoort in het rijtje Fidel Castro en Hugo Chavez; ouderwetse socialisten die de economie zoveel mogelijk in staatshanden willen houden.



De arbeiders zijn georganiseerd in coöperaties. Ooit waren zij bondgenoten van de linkse president Morales, maar de relatie is verzuurd door beschuldigingen van vriendjespolitiek en autoritair bestuur.



De coöperaties, die ongeveer 10 duizend mijnwerkers vertegenwoordigen, hebben gezegd door te gaan met hun acties. De regering heeft eerder laten weten open te staan voor een dialoog, maar dan moeten de demonstranten wel stoppen met hun gewelddadig protest.



Beestachtig

Of de Boliviaanse regering na de dood van een van hun bewindslieden nog altijd open staat voor een gesprek, is nog niet duidelijk. De minister van defensie Reymi Ferreira verscheen na de moord op televisie en kon zijn emoties nauwelijks de baas toen hij sprak over de 'beestachtige' marteling die zijn collega het leven kostte. Ferreira zei dat er rond de honderd mensen zijn gearresteerd. Een medewerker van de overleden onderminister Illanes wist wel te ontsnappen en is met verwondingen opgenomen in een ziekenhuis.