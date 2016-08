Redactie − 26/08/16, 08:14

© EPA. De Turkse stad Cizre na een eerdere explosie in mei dit jaar.

Bij een aanslag op een politiebureau in de Turkse stad Cizre zijn vanmorgen elf doden gevallen. Bijna tachtig mensen raakten gewond, aldus het Turkse staatspersbureau Anadolu Agency.

Cizre ligt in de provincie Sirnak, die aan zowel Syrië als Irak grenst en een overwegend Koerdische bevolking heeft. De aanslag is nog niet opgeëist. Het Turkse staatspersbureau meldt dat de verboden Koerdische Arbeidspartij (PKK) achter de explosie zit. Rebellen zouden twee auto's hebben opgeblazen vlakbij het getroffen politiebureau.



Eerder aanslagen

De afgelopen maanden hebben Koerden vaker aanslagen gepleegd op de Turkse politie. Afgelopen week stuurde Turkije meer tanks naar Syrië. Niet alleen om de Islamitische Staat (IS) te verdrijven uit het grensgebied tussen Turkije en Syrië, maar ook om te voorkomen dat Koerdische rebellen het gat opvullen dat IS wellicht gaat achterlaten.



Afgelopen weekend was Turkije ook doelwit van een aanslag. Een 12- tot 14-jarige jongen sloeg toe op een Koerdische bruiloft in de Zuid-Turkse stad Gaziantep. Bij de aanslag kwamen 51 mensen om het leven gekomen en raakten dubbel zo veel gewond. De meeste slachtoffers waren vrouwen en kinderen.



