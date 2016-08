Bewerkt door: redactie − 26/08/16, 03:18 − bron: ANP, Belga

© ap.

In het Belgische Chimay heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie plaatsgevonden in een sportcentrum. Volgens persbureau Belga is er minstens één dodelijk slachtoffer en zijn er meerdere gewonden gevallen. De oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk.

© ap.

© ap.

Persbureau Reuters meldt op basis van de Belgische crisisdienst dat het waarschijnlijk om een gasexplosie gaat en dat er geen aanwijzingen zijn voor een aanslag. Volgens de brandweer is het gebouw niet aangesloten op het gasnet. 'Er werden gasflessen gevonden op de plek, maar momenteel zijn er geen aanwijzingen over de oorzaak van het ongeval', aldus een woordvoerder.



Volgens de autoriteiten van de Waalse gemeente Oost-Henegouwen vond de explosie iets na middernacht plaats. Vijf leden van een hardloopclub waren nog in het pand, toen de ontploffing de benedenverdieping en de voorgevel vernietigde. Twee van de vier gewonden zijn er ernstig aan toe, ze zijn naar brandwondencentra gebracht.



Het gebouw is gedeeltelijk vernield door de ontploffing. Volgens de hulpdiensten gebeurde de ontploffing in een magazijn van het sportcomplex. De gemeente zette een rampenplan in werking. Burgemeester Françoise Fassiaux gaf midden in de nacht een persconferentie met de hulpdiensten: 'Elke donderdag wordt er in het sportcentrum een mini-voetbalwedstrijd gespeeld. De tol had dus veel zwaarder kunnen geweest zijn.'